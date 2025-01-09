Днем и до +9°С днем: прогноз погоды по Киевской области на 10 января

В Киевской области в пятницу, 10 января, облачно с прояснениями, днем дождь. Воздух максимально прогреется до +9°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе днем сохранится плюсовая температура, ветер южный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 10 января на территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Температура ночью 1-6°С тепла, днем 4-9°С; в Киеве ночью 2-4°С тепла, днем 7-9°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 10 января утро в Киеве будет пасмурным, и облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. Днем и вечером ожидается мелкий дождь, к вечеру он усилится.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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