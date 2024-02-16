Днем: без осадков и до +8°С днем: прогноз погоды по Киевской области на 17 февраля

В Киеве и Киевской области в субботу, 17 февраля, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 17 февраля по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 4-6°С тепла", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что в ближайшие 5 суток будет преобладать относительно спокойная погода. Ко вторнику преимущественно без осадков, лишь в ночь на воскресенье будет проходить атмосферный фронт с северо-запада и принесет небольшой мокрый снег.

"Следующие фронтальные системы с небольшим мокрым снегом и дождем ожидаем во вторник в дневные часы. Самыми холодными будут ночи на понедельник и вторник, тогда значения температуры будут достигать 3-5°С мороза, в остальное время будут преобладать плюсовые значения", – уточнили синоптики.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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