Дешевле на левом берегу: сколько в Киеве стоят цветы в День влюбленных

В Киеве в субботу, 14 февраля, в связи с Днем влюбленных, наблюдается настоящий ажиотаж в цветочных магазинах. Однако цены на главный подарок для женщин отличаются, в зависимости от районов.

Видео дня

Об этом сообщили медиа. Дороже всего обойдутся композиции из цветов.

Что известно

Так, во всем мире 14 февраля, празднуют День влюбленных. В связи с этим, в Киеве утром в специализированных магазинах и точках продаж наблюдается настоящий ажиотаж. Стоит отметить, что цены на левом берегу города ниже, чем в других районах.

Здесь можно приобрести букеты-комплименты за 200-350 грн, тюльпаны по 40 грн за штуку, розы – 150-200 грн, эустомы – около 200 грн. Самая дорогая композиция обойдется примерно в 1 тыс. грн.

На правом же берегу, по информации СМИ, тюльпаны – от 60 грн, розы – от 80 грн, а цветочные композиции – около 1500 грн.

Напомним, 14 февраля в мире отмечают День святого Валентина. Праздник влюбленных прошел сквозь века и превратился в глобальную культурную традицию. За романтическими открытками и сердцами стоят легенды, споры церквей и даже древнеримские языческие обряды.

Как сообщал OBOZ.UA, День святого Валентина – это не только о романтических признаниях, но и о внимании, уважении и искренних эмоциях. Цветы остаются одним из самых популярных подарков. Выбирая букет, важно учитывать не только красоту композиции, но и ее "язык". Понимание значения цветов поможет создать подарок, который действительно запомнится.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!