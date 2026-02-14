День святого Валентина: в какой стране возник праздник влюбленных

14 февраля в мире отмечают День святого Валентина. Праздник влюбленных прошел сквозь века и превратился в глобальную культурную традицию. За романтическими открытками и сердцами стоят легенды, споры церквей и даже древнеримские языческие обряды.

Исторически День святого Валентина берет начало на территории современной Италии, в Древнем Риме. Однако его современный вид – это сочетание христианской памяти, языческих традиций, средневековой романтики и коммерческой культуры ХХ века. OBOZ.UA рассказывает, где именно возник праздник и как он трансформировался из древности в современность.

В какой стране возник День святого Валентина

Большинство историков связывают возникновение праздника с Италией, а точнее – с территорией Древнего Рима. Именно там в III веке жил раннехристианский мученик Валентин, которого традиционно считают покровителем влюбленных.

По популярной легенде, при правлении императора Клавдия II (268–270 годы) солдатам якобы запрещали жениться, считая, что семья ослабляет воинов. Священнослужитель Валентин, по преданию, тайно венчал влюбленные пары. Когда об этом стало известно, его посадили в тюрьму и казнили. Считается, что перед смертью он написал письмо девушке, подписав его словами: "Твой Валентин". Именно отсюда, по легенде, берет начало традиция валентинок.

Впрочем, историки предостерегают: документальных доказательств этой истории нет, а сам обряд церковного венчания в III веке еще не существовал в современном виде.

Как христианский праздник связали с языческими традициями

В 496 году Папа Римский Геласий I установил 14 февраля Днем памяти святого Валентина. Исследователи предполагают, что это могло быть попыткой вытеснить популярный языческий праздник Луперкалии, который отмечали 15 февраля в Риме.

Луперкалии были посвящены плодородию и покровительству стад. Во время обрядов приносили жертвы, а мужчины с ремнями из шкур животных символически били женщин – считалось, что это приносит плодовитость и легкие роды. Впоследствии языческие традиции переплелись с христианской памятью о святом, а с XIV века День святого Валентина начал ассоциироваться именно с романтической любовью.

В то же время в Православной церкви Украины отмечают, что исторический Валентин Интерамский (из города Терни) почитается 12 августа, а современное празднование 14 февраля имеет скорее культурное, чем церковное происхождение.

Когда праздник стал романтическим

В средневековой Европе появилась традиция выбирать "валентина" или "валентину" – человека, которому дарили символические послания. В Англии и Франции XIV века 14 февраля считали днем, когда птицы выбирают себе пару, что придало празднику романтического содержания.

Со временем традиция открыток, цветов и признаний в любви распространилась по всей Европе, а затем и по миру. В Украине праздник активно начали отмечать с середины 1990-х годов.

Как празднуют День влюбленных в разных странах

Традиции празднования различаются в зависимости от страны.

Франция считается страной любви, поэтому популярными подарками являются ювелирные украшения.

Италия называет 14 февраля "сладким днем" – влюбленные дарят конфеты и десерты.

В Финляндии поздравляют не только любимых, но и друзей.

В Южной Корее одинокие люди 14 февраля могут символически праздновать свою независимость, а впоследствии в стране даже появился "черный день" для одиночек.

В Англии подарки дарят не только людям, но и домашним любимцам.

В то же время в некоторых странах, в частности в Иране и Саудовской Аравии, празднование 14 февраля ограничено или запрещено по религиозным соображениям.

