Частные дома и нет Певческого поля: окрестности Киево-Печерской лавры в 1950-х годах. Фото

В 1950-х годах окрестности Киево-Печерской лавры выглядели совсем по-иному, чем в наши дни. Тогда на склонах Днепра можно увидеть множество частных домов жителей столицы.

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Архивные фотографии были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно рассмотреть, какой была эта локация около 70 лет назад.

"Лаврские окрестности. 1950-е", – говорится в сообщении.

На старых фотографиях можно увидеть, что вокруг Киево-Печерской лавры в те годы было много частных домов жителей столицы.

Напомним, до появления интернета получить нужную информацию можно было только с помощью так называемых справочных бюро. Благодаря сети этих заведений, которых в разных районах Киева насчитывалось 34, жители столицы, в частности, находили адреса друзей и предприятий.

Старые фотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть, каким был Киев в начале 19-го века. Многие ныне популярные у жителей и гостей столицы локаций тогда выглядели совсем иначе.

Как сообщал OBOZ.UA, международный аэропорт "Борисполь" свой первый рейс принял в далеком 1959 году. В 1968 кинохроникеры сохранили на пленку две минуты повседневной жизни главных воздушных ворот Киева.

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