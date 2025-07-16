Был верен присяге: стало известно о гибели военного из Киевской области Тараса Шацкого. Фото

Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Тарас Шацкий. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 24 августа 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

"Белоцерковская община получила еще одну печальную весть: погиб наш земляк – солдат Тарас Шацкий (1983 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил сапером инженерно-саперного взвода мотопехотного батальона одной из воинских частей. Погиб 24 августа 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новогродовка Покровского района Донецкой области.

Воин до конца был верен военной присяге на верность украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Сумском направлении погиб военный из Бучи Киевской области Эдуард Ковальский. Герой отдал самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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