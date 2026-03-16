Был верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Роман Цвик. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
3,2 т.
На Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Роман Цвик. Жизнь мужественного украинского воина остановилась 25 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Сегодня Белоцерковская община получила печальную весть – погиб наш земляк, старший сержант Роман Цвик (1986 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил в роте огневой поддержки батальона ТРО одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 25 января во время выполнения боевого задания вблизи н.п.Кутьковка Купянского района Харьковской области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

