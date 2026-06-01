Был верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Александр Решетняк. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Александр Решетняк. Сердце мужественного украинского воина остановилось 23 мая 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Белоцерковская община получила еще одну печальную весть – погиб наш земляк, старший солдат Александр Решетняк (1990 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил в пулеметном взводе механизированного батальона одной из воинских частей. Герой погиб 23 мая 2026 года во время стрелкового боя с противником в городе Лиман Краматорского района Донецкой области.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

