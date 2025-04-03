Был верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Вадим Борисенко. Фото

При выполнении боевого задания на Курском направлении погиб военный из Борисполя Киевской области Вадим Борисенко. Жизнь храброго украинского воина оборвалась 25 марта.

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Об этом сообщили в пресс-службе исполнительного комитета Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"В невыразимой скорби сегодня и наша громада. В родной дом на щите вернулся наш земляк, отважный защитник, настоящий патриот, старший солдат, наводчик десантно-штурмового отделения 48-летний Вадим Борисенко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 2 декабря 1976 в городе Борисполь в многодетной семье. Выпускник Бориспольского лицея "Перспектива" имени Владимира Мономаха. Во время прохождения срочной службы овладел военно-учетной профессией повара.

Добрый, искренний, трудолюбивый, очень ответственный и требовательный – как для себя, так и для других. С прекрасным чувством юмора и позитивным взглядом на жизнь. Когда пришло время встать на защиту страны, в январе 2025 года он присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. После прохождения военной подготовки в Великобритании отправился на передовую.

"25 марта 2025 года во время выполнения боевого задания в Курской области РФ жизнь нашего Героя оборвалась", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области разведчик Александр Осьмак. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 22 марта.

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