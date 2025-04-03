Герой вернулся на щите: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Осьмак. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области разведчик Александр Осьмак. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 22 марта.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Снова боль… Снова трагическая весть в громаде. Солдат Александр Осьмак, старший разведчик группы специальной разведки разведывательного батальона, погиб 22 марта 2025 года во время выполнения боевого задания в населенном пункте Торецк Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Александра Михайловича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в пятницу, 4 апреля, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136) в Броварах.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Артем Бабич. Жизнь украинского воина оборвалась 31 марта.

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