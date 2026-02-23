Борьба зимы и весны: синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве и области до конца февраля

В Киеве и области 24-28 февраля синоптики прогнозируют погоду, характерную для периода, когда с переменным успехом зима и весна борются. В ближайшие дни днем температура воздуха в основном будет плюсовой.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Месяц закончится без осадков.

Что рассказали синоптики

"24-28 февраля на Киевщине и в городе Киев прогнозируем переменчивую погоду, характерную для этой поры, когда с переменным успехом зима и весна борются", – говорится в сообщении.

Как рассказали синоптики, в первые двое облачных суток, 24-25 февраля, погоду будет предопределять поле пониженного давления и теплый воздух атлантического происхождения. Ожидается небольшой мокрый снег и дождь, температура по области ночью и днем от 2°С мороза до 3°С тепла.

Уже 26-28 февраля в столичный регион будет поступать более прохладный воздух с северных направлений, давление будет расти, появятся прояснения. 26 февраля без существенных осадков, 27-28 февраля их совсем не будет.

Температура по области снизится ночью до 2-8°С мороза, днем до небольшого минуса. В столице температуру ночью и днем прогнозируют в более узком интервале – от 2°С мороза до 2°С тепла, однако 26-28 февраля ночью ожидается 4-6°С мороза.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5 °С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

