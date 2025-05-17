Больше их не увидеть: на каких троллейбусах ездили жители Киева в 1990-х годах. Архивные фото

В 1990-х годах на улицах Киева можно было увидеть троллейбусы разных типов - как украинских, так и иностранных. Среди последних наиболее распространенным был общественный электротранспорт от предприятий Škoda и DAC.

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Архивные снимки были опубликованы в сообществе "Спрага": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Все эти модели уже выведены из эксплуатации "Киевпастрансом".

"Троллейбусы 90-х годов", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото, которые были сделаны в разных районах столицы, можно увидеть, в частности, троллейбусы румынского производителя DAC и нескольких типов чехословацкого предприятия Škoda.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев - зеленый город, с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако, благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, какими они были в 1970-1980-х годах.

Старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911-м году на рынке торговали уличной едой.

Как сообщал OBOZ.UA, Труханов остров в наши дни - известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистский. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

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