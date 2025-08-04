Болезненная потеря: стало известно о смерти военного из Киевской области Валентина Лозы. Фото

Вследствие ухудшения состояния здоровья умер военный из села Заборье Киевской области, командир танка Валентин Лоза. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 29 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

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"Опять болезненная потеря в Боярской громаде. 29 июля 2025 года в результате ухудшения состояния здоровья на территории Преображенской поселковой громады Пологовского района Запорожской области умер командир танка сержант Валентин Лоза (Вал)", – говорится в сообщении.

Герой с начала полномасштабного вторжения стал на защиту родного села, а затем и страны. В сентябре 2022 года призван на военную службу по мобилизации Фастовским РТЦК и СП. Проходил службу в 5 танковой бригаде 159 отдельной механизированной бригады, был командиром танка. 28 мая 2024 года награжден знаком отличия Министерства обороны Украины "Крест Доблести".

25 августа 2024 года награжден нагрудным знаком "Почетный знак отличия 5 танковой бригады", а также грамотой за добросовестное выполнение военных обязанностей на защите суверенитета Украины.

Что известно о Герое

Валентин Васильевич Лоза родился 3 февраля 1987 года в селе Заборье. В 2004 году окончил Заборскую среднюю школу. В 2005 году был призван на срочную службу в ряды ВСУ. С 2006 по 2009 проходил службу по контракту в танковой бригаде сначала механиком, а затем командиром танка. После демобилизации работал на Киевщине, всю жизнь проживал в селе Забирье.

"В большой скорби остались мать, сестры, родные, друзья... Память о Герое Валентине Лозе вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

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