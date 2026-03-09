Болезненная потеря: стало известно о смерти военного из Киевской области Романа Ткачука. Фото

В госпитале Харькова оборвалась жизнь военного из Киевской области Романа Ткачука. Сердце защитника Украины остановилось 1 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"1 марта 2026 года умер житель Боярской громады, водитель-электрик отделения ударных беспилотных комплексов 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады солдат Роман Ткачук. Его боевой и жизненный путь трагически оборвался в Харьковском госпитале на 45-м году жизни", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 2 июля 1981 года в поселке Наркевичи Хмельницкой области. После школы году получил высшее образование в Университете экономики и права "КРОК", специальность "Правоведение", квалификация "Юрист".

С 2004 года был бессменным председателем ОО "Институт гражданского общества". Под его руководством были реализованы проекты, которые касались сплоченности и благосостояния общин, децентрализационной реформы, местного экономического развития. Он увлекался историей, украинскими древностями, любил и оберегал природу. Исследовал прошлое Хмельницкой и Киевской областей, отыскивая уникальные артефакты и неизвестные ценные документы, карты, гербы, родословные.

"Роман в течение первых лет войны помогал фронту. Был мобилизован, а впоследствии впоследствии подписал контракт. Службу добросовестно проходил вместе с побратимами на Краматорском направлении Донецкой области. В скорби остались жена, две дочери, отец и мать", – добавили в пресс-службе.

