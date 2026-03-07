Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военный с Киевщины Владимир Козицкий. Фото

На фронте 20 мая 2024 года во время выполнения боевого задания погиб военный из села Рожнов Киевской области Владимир Козицкий. Он отдал самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский городской голова Вадим Токарь.

Печальная весть

"20 мая 2024 года, на Покровском направлении, во время выполнения боевого задания, погиб житель Рожева, сержант Владимир Анатольевич Козицкий", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 3 января 1970 года в селе Рожев на Макаровщине. В 2023 году Владимир стал на защиту территориальной целостности и независимости Украины. Воин служил номером обслуги 1-го противотанкового отделения взвода огневой поддержки 1-аэромобильного батальона.

Герой с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали жена, дочь, сестры и родные", – добавил Токарь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Александр Жужа. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 26 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!