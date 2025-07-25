Болезненная потеря: стало известно о гибели военного из Киевской области Сергея Антипова. Фото

На Днепропетровщине от полученного в результате российского обстрела погиб военный из Гостомеля Киевской области Сергей Антипов. Жизнь храброго украинского воина оборвалась 20 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Гостомельского поселкового военного совета. Вечная память и слава Герою!

Страшная весть

"Еще одна болезненная потеря... Прощаемся с погибшим Героем Сергеем Антиповым", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с Героем состоится 25 июля. 12:35 - начало движения колонны по маршруту: Буча, Гостомель (ул Яровая, ул. Свято-Покровская, выезд на Киев. 13:00 – живой коридор возле Гостомельской ПВС (ул. Свято-Покровская).

Похороны состоятся на Аллее Героев в Гостомеле 28 июля в 12:00.

Что известно о Герое

Военный был штаб-сержантом, начальником группы секретного документального обеспечения службы охраны государственной тайны ВСУ. Сергей отважно защищал нашу свободу и независимость, боролся за мирное будущее нашей страны.

19 июля в результате ракетного удара вблизи села Великоалександровка Днепропетровской области получил тяжелое ранение. Погиб 20 июля 2025 года.

"Разделяем с семьей боль утраты, не простим врагу ни одной погибшей души!", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Евгений Баглай. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 19 июля.

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