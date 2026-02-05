Болезненная потеря: погиб военный из Киевской области Николай Мартынов. Фото

На Сумщине во время выполнения служебных обязанностей погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Николай Мартынов. Сердце защитника Украины остановилось 3 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть – погиб наш земляк, солдат Николай Мартынов (1994 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил сапером разминирования роты одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 3 февраля в Сумской области во время выполнения задач по инженерному обеспечению и устройству невзрывных заграждений.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный из села Комаровка Киевской области Константин Суходольский. Жизнь мужественного украинского офицера оборвалась 12 января.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный, житель Фастова Киевской области Владимир Шептицкий. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и целостность Украины.

