Болезненная потеря: на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Романов. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный с Фастовщины Киевской области Дмитрий Романов. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 25 февраля 2026 года.

Об этом сообщили в Боярской городской территориальной громаде. Вечная память и слава Герою!

"Опять болезненная потеря в Боярской общине. 25 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания в Сватовском районе Луганской области погиб командир минометного расчета 150 ОМБр старший солдат Дмитрий Романов", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 10 августа 1976 года в городе Мелитополь Запорожской области. Окончил Мелитопольскую СШ № 1, где профессионально занимался гимнастикой и получил III взрослый разряд. Впоследствии получил специальность слесарь по ремонту автомобилей. Работал мастером по ремонту гидравлики, любил рыбачить, выращивать овощи на приусадебном участке.

После смерти жены в 2021 году переехал в Киев к братьям. В начале полномасштабного вторжения его родители и сестра остались в оккупированном Мелитополе. Вступил в ряды ВСУ 13 июня 2025 г. Герой ушел на фронт с мечтой увидеть всю семью вместе в свободной Украине и освобожденном Мелитополе.

"Память о Дмитрии Романове вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

