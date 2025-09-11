Болезненная потеря: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Кривенок. Фото

На Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Макарова Киевской области Александр Кривенок. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 17 сентября 2024 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский голова Вадим Токар.

Печальная весть

"Болезненная потеря для нашей общины ...17 сентября 2024 года, на Сумщине, во время выполнения боевого задания, погиб наш земляк, солдат Александр Петрович Кривенок", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 19 июня 1987 года в Липовке. Впоследствии жил в Забуянни и Макарове. В июле 2024 года вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Воин был оператором отделения противотанковых ракетных комплексов.

Александр с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас. Похоронят Героя на Аллее Славы кладбища в Макарове.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали жена, дочь, сестра, брат и родные", – добавил Токар.

