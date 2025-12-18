Более 106 млрд грн: Кличко рассказал, на что предусмотрены деньги в бюджете Киева на 2026 год

Киевский городской совет в четверг, 18 декабря, должен принять бюджет столицы на 2026 год – он запланирован на уровне более 106 млрд грн. Также должны принять программу экономического и социального развития города.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. В главном финансовом документе столицы предусмотрены деньги на поддержку ВСУ.

Бюджет Киева на 2026 год

"Сегодня Киевсовет должен принять бюджет столицы на 2026 год, а также программу экономического и социального развития города. Проект бюджета Киева запланирован на уровне более 106 млрд грн – это на 16 млрд больше стартового бюджета этого года", – написал Кличко.

По словам мэра, в частности, в проекте на образование предусмотрено почти 38 млрд грн. Это с учетом роста зарплат педагогов и создания безопасной образовательной среды. На транспортную отрасль планируют выделить более 21 млрд грн. Только дотация на общественный транспорт составляет 12 млрд грн.

На жилищно-коммунальную сферу столицы запланировано направить почти 7,5 млрд грн. Речь идет о ремонте теплосетей, восстановлении поврежденного жилья, объектов критической инфраструктуры, энергоустойчивости.

На социальную защитупредусмотрено почти 11 млрд грн – поддержка пенсионеров, людей с инвалидностью, ветеранов, семей защитников, ВПЛ. На медицину в бюджете заложено 7,3 млрд грн. Это в частности, модернизация больниц, лечение и реабилитация защитников.

"На помощь Вооруженным силам Украины — предварительно планируют направить не менее 2 млрд грн. Как и в предыдущие годы, эта сумма — не финальная. Город будет искать возможности для ее увеличения — для поддержки военных подразделений, защитников, защитниц и их семей", – уточнил Кличко.

Также в 2026 году по программе экономического и социального развития города запланировали направить почти 12,9 млрд грн на реализацию проектов развития во всех сферах городского хозяйства.

Как сообщал OBOZ.UA, бюджет Украины на 2026-й, который депутаты Верховной Рады 3 декабря приняли во втором чтении и в целом 257 голосами, предусматривает доходы в размере 2,9 трлн грн, а расходы – 4,9 трлн грн.

