Россия полностью уничтожила склад с техникой: крупная сеть магазинов сообщила о последствиях для покупателей

Российская атака полностью уничтожила склад интернет-магазина MOYO в Киеве, однако компания сообщила, что все сотрудники остались живы и продолжают работать. Принимаются новые заказы, а уже оформленные покупки обещают выполнить после восстановления логистики или вернуть клиентам деньги.

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Об этом говорится в официальном заявлении компании. Несмотря на масштабные разрушения, компания заявила, что не прекращает деятельность и уже работает над возобновлением работы. Представители MOYO подчеркивают, что самое ценное удалось сохранить — жизнь и безопасность сотрудников.

По информации компании, вражеский удар полностью уничтожил складской комплекс. После взрыва на месте всю ночь и утро работали спасатели и другие экстренные службы, которые ликвидировали последствия атаки. В MOYO назвали этот день одним из самых тяжелых за всю историю компании, ведь предприятие потеряло один из ключевых логистических объектов, который обеспечивал обработку и отправку заказов по всей Украине.

В обращении к клиентам MOYO сообщила, что сайт магазина продолжает работать, а новые заказы можно оформлять на те товары, которые в настоящее время доступны в каталоге. В то же время компания предупредила, что выполнение уже оформленных заказов может задержаться из-за потери склада.

Сотрудники делают всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить логистические процессы и отправить покупки. Если же выполнить отдельные заказы не удастся, покупателям обещают вернуть уплаченные средства.

В MOYO признают, что впереди компанию ждет сложный период. Прежде всего необходимо ликвидировать последствия российского удара, оценить масштабы ущерба и восстановить работу логистической инфраструктуры. В то же время руководство подчеркивает, что бизнес не планирует останавливаться.

Компания намерена постепенно возобновить свою деятельность, опираясь на поддержку сотрудников, партнеров и клиентов. В своём обращении MOYO отмечает, что, хотя война лишила компанию склада и материальных ресурсов, она не сломила людей, которые продолжают работать ради восстановления компании.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Сумах российский удар с использованием дронов повредил сортировочный терминал "Новой почты". Пострадали кровля, часть оборудования и сетчатые контейнеры с посылками, однако сотрудники не получили травм. На момент атаки в хабе находилось более 13 тысяч отправлений с общей заявленной стоимостью свыше 42 млн грн.

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