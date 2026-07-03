Из-под завалов извлекли тела: в Киеве число погибших в результате атаки РФ возросло до 30 человек. Фото

В Киеве всю ночь напролёт продолжались поисково-спасательные работы на месте вражеского удара, нанесённого Россией в ночь на 2 июля. Спасатели извлекли из-под завалов тела ещё трёх погибших.

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Число жертв вражеского массированного удара возросло до 30 человек. Об этом утром в пятницу, 3 июля, сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Число жертв российской атаки на Киев возросло

Об увеличении числа погибших в столице в ГСЧС Киева сообщили в 07:00 утра. Работы на месте удара оккупантов по многоэтажному дому в одном из районов города продолжались всю ночь.

"Спасатели извлекли из-под завалов тела трёх человек. Общее число погибших вследствиеударов РФ возросло до 30. Работы продолжаются", — отметили в ГСЧС.

Там также показали фотографии с места.

Напомним, в Киеве 3 июля объявлен День траура по жертвам массированной атаки врага на столицу в ночь на 2 июля. В этотдень будут приспущены флаги на всех коммунальных сооружениях города. Также рекомендуется приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной формы собственности. В городе будут запрещены любые развлекательные мероприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне враг атаковал Киев десятками ударных беспилотников, баллистическими и крылатыми ракетами, а также противокорабельными "Цирконами".

Одно из попаданий пришлось на 9-этажное здание в Дарницком районе, дом частично разрушен, а под завалами с вчерашнего дня ведут поиски людей.

Также враг атаковал подстанцию скорой помощи: повреждено здание, 9 служебных автомобилей. Ранены 6 сотрудников станции – медиков и водителей.

Кроме того, в столице горела крыша отеля CityHotel Residence, поступали сообщения о разрушении частных и многоквартирных домов в ряде районов города.

Также РФ уничтожила склады техники, книг и вина.

Число пострадавших к концу суток 2 июля превысило 100 человек.

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