Украинские беженцы в Польше могут лишиться бесплатного жилья: что происходит

В Польше ввели новые правила проживания для украинских беженцев, которые могут лишить тысячи людей бесплатного жилья. Отныне большинство граждан Украины должны самостоятельно оплачивать аренду или переехать в частное жилье.

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Об изменениях сообщает The Telegraph. Издание приводит истории украинских беженцев, которые уже столкнулись с трудностями из-за новых правил.

Одним из тех, кто может лишиться жилья, является 74-летний Константин Костецкий. Вместе со своей 70-летней женой Верой он уехал из Купянска после восьми месяцев жизни под российской оккупацией и сейчас проживает в центре для беженцев в польском Гожуве-Велькопольском.

По словам мужчины, у супругов нет плана дальнейших действий и они не знают, где будут жить после введения новых правил. Он отметил, что молодые люди могут работать и снимать жилье, однако в их возрасте сделать это гораздо сложнее.

Мужчина рассказал, что они с женой получают украинские пенсии, однако этих средств недостаточно для жизни в Польше. Общий доход супругов составляет около 800 злотых в месяц, однако аренда жилья обходится значительно дороже.

С проблемами сталкиваются не только пенсионеры. Украинка Юлия Ахаркова, которая вместе с мужем воспитывает шестерых детей и ожидает рождения седьмого ребенка, рассказала, что их семья работает в Польше и готова оплачивать аренду, однако не может найти квартиру.

По словам женщины, как только владельцы жилья узнают, что потенциальными арендаторами являются украинцы, многие отказываются сдавать им квартиру.

Напомним, в Польше существенно ограничили доступ украинских беженцев к бесплатному проживанию в центрах коллективного размещения. С 1 июля в стране вступили в силу изменения, из-за которых большинство украинцев лишились доступа к государственному финансированию. Помощь будут продолжать оказывать только наиболее уязвимым категориям.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Германии существенно изменились условия поддержки беженцев из Украины. Безработных украинцев (и других граждан, получающих пособия по безработице) будут побуждать выходить на работу строгими санкциями за отказ (вплоть до отмены выплат), хотя сама сумма пособия не изменится.

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