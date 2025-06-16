Благодаря расследованию журналистов OBOZ.UA и прокуратуре Киеву вернут захваченную землю национального парка: все подробности

Благодаря расследованию журналистов издания OBOZ.UA и сотрудникам прокуратуры захватчики земли в Национальном парке "Голосеевский" в Киеве должны вернуть ее городской общине. Кроме того, они должны снести самовольно построенный ресторан.

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Соответствующее решение было принято 12 июня и вступило в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Святошинского районного суда г. Киева от 2024 года. Им в полном объеме удовлетворен иск Святошинской окружной прокуратуры г. Киева и обязано частное общество вернуть столице земельный участок природно-заповедного фонда в Святошинском районе г. Киева, где построили заведение питания", – говорится в сообщении.

Напомним, журналисты OBOZ.UA провели расследование, согласно которому было установлено, что в столичном Национальном парке "Голосеевский" уже несколько лет хозяйничает семья бывшего налоговика и экс-начальника Святошинского райотдела милиции Анатолия Миколайца. Они незаконно построили там ресторан с десятком беседок, на территории садоводческого общества возвели четырехэтажное здание, где уже работают магазины, и планируют открыть клиники.

В дальнейшем делом уже занялись правоохранители, в частности столичная прокуратура. Во время судебных заседаний, которые длились несколько лет, была доказана правота нашего расследования. Предприниматель построил территорию самовольно – без надлежащих правовых оснований и в нарушение требований земельного законодательства. Никаких решений о предоставлении в пользование этого участка Киевсовет не принимал.

Святошинская окружная прокуратура города Киева обратилась с иском в суд об освобождении этого участка от самовольной застройки еще в 2023 году, но даже несмотря на это незаконный бизнес продолжал существовать. По результатам судебного рассмотрения решением районного суда в 2024 году иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме.

Уже на днях Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Святошинского районного суда города Киева, которое вступило в законную силу и подлежит исполнению. Поэтому ООО "Уют и Ко", единственным владельцем которого до недавнего времени был экс-руководитель милиции Святошинского района Анатолий Николаец (отец Дмитрия Миколайца), должен упорядочить территорию площадью 0,1058 га. А именно – снести деревянный забор, дорожки с брусчаткой и бетонным покрытием, деревянные беседки и бетонные тропинки.

Надо отметить, что на судебном заседании, несмотря на протест адвокатов истцов, судья Сергей Журба разрешил журналистам вести видео- и аудиофиксацию, отметив, что суд происходит в открытом режиме.

Одна из адвокатов даже пыталась обвинить журналистов в давлении на суд, мол, они пишут о судебных заседаниях. Хотя это обычная работа прессы, тем более, что речь идет о захвате общественно значимой земли в национальном парке.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении иска захватчикам земли в Национальном парке "Голосеевский" в Киеве. И теперь они должны снести незаконный ресторан вместе с беседками, дорожками, забором и привести участок земли в первоначальный вид.

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