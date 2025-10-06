Без существенных осадков и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 7 октября

В Киевской области во вторник, 7 октября, облачно, синоптики существенных осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 7 октября по территории Киевской области. Облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром по области местами туман. Температура по области ночью 4-9°С тепла, днем 11-16°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем 13-15°С", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Утренний мелкий дождь должен закончиться к середине дня, однако вечером он начнется снова и пойдет сильнее.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

