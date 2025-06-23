Без родителей остался 16-летний сын: появились данные о супругах, которых РФ убила ударом по Киеву. Фото

В Шевченковском районе Киева в результате террористической атаки РФ погибли супруги Надежда и Андрей. Без отца и матери остался 16-летний парень.

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Об этом на странице в социальной сети Facebook сообщила Люся Аксенкова. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

"Очень больно писать, но ... Сегодня ночью в результате российского обстрела Киева погибли мой брат, его жена и ее отец. Удар уничтожил помещение, где они мирно спали по адресу ул. Ивана Гонты, 5", – говорится в сообщении.

Она добавила, что в результате террористической атаки РФ сиротой остался их 16-летний сын.

Как отметили авторы проекта "Их убила россия", родителей парня звали Надежда и Андрей.

Напомним, в ночь на 23 июня Россия в очередной раз атаковала Киев и область ударными дронами, а также ракетами, в частности баллистическими. Разрушениям подверглась жилая застройка, погибли жители столицы, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в результате очередного российского обстрела в ночь на 23 июня пострадали здания КПИ имени Игоря Сикорского. В частности, были повреждены несколько учебных корпусов и четыре общежития.

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