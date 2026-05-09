Мужественно выполнял свой долг: на фронте погиб военный с Киевщины Андрей Игнатенко. Фото

На Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Киевской области Андрей Игнатенко. Сердце мужественного воина остановилось 24 апреля 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. Защищая Украину от врага на Харьковщине, погиб фастовчанин Андрей Васильевич Игнатенко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 18 января 1983 года в городе Киев. В 1997 году окончил общеобразовательную школу, а затем поступил в профессионально-техническое училище. В 2001 году был призван на срочную службу в Вооруженные Силы Украины. Во время прохождения службы получил профессию водителя технического оружия.

В 2007 году женился на любимой Елене, вместе супруги воспитывали троих детей. Долгое время Защитник работал в Киевском метрополитене.

10 января 2026 года он был призван в ряды Вооруженных Сил Украины. Верный военной присяге, Герой мужественно выполнял свой долг по защите независимости и территориальной целостности Украины на Харьковском направлении.

"24 апреля 2026 года Андрей Игнатенко погиб на Изюмщине. В скорби остались мать, жена Елена и дети Максим, Виктория, Варвара и сестра Оксана с семьей. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – добавили в пресс-службе.

