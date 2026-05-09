Отдал жизнь за Украину: на Киевщине попрощаются с воином Богданом Накорчемным. Фото

В акватории Черного моря 24 сентября 2025 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Броварского района Киевской области Богдан Накорчемный. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Укаины

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Броварщина в трауре... Старший матрос Богдан Накорчемный погиб 24 сентября 2025 года в акватории Черного моря во время выполнения боевого задания. Искренние соболезнования семье и близким Богдана Андреевича", – говорится в сообщении.

ПохоронятЗащитника Украины в воскресенье, 10 мая, в селе Тарасовка Киевской области на местном кладбище.

