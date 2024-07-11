Без осадков и сильная жара: прогноз погоды по Киевской области на 12 июля

В Киеве и Киевской области в пятницу, 12 июля, синоптики предупреждают о сильной жаре днем. Воздух в регионе максимально прогреется до +35°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 12 июля по Киевщине. Сухая жаркая погода: температура по области ночью 20-25°С, днем сильная жара 35°С; в Киеве температура ночью 22-24°С, днем сильная жара 35°С", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности 12-14 июля. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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