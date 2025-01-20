Без осадков и до +7°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 20 января

В Киевской области в понедельник, 20 января, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +7°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 20 января на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура 2-7°С тепла, в Киеве 3-5°С тепла", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +4°С…+6°С; Мироновка +3°С…+5°С; Фастов +3°С…+5°С; Яготин +1°С…+3°С; Барышевка 12°С…+4°С; Борисполь +2°С…+4°С и Вышгород +1°С…+3°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 20 января облачная погода продержится в Киеве весь день. Без осадков.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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