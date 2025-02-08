Без осадков и до -6°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 9 февраля

В Киевской области в воскресенье, 9 февраля, облачно с прояснениями синоптики осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем максимально опустится до 6° мороза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах области местами гололедица, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды в сутки 9 февраля по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 6-11°С мороза, днем 1-6°С мороза; в Киеве ночью 7-9°С мороза, днем 3-5°С мороза", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем -3°С... -1°С; Мироновка -4°С… -2°С; Фастов -4°С… -2°С; Яготин -3°С... -1°С; Барышевка -3°С… -1°С; Борисполь -4°С... -2°С и Вышгород -4°С... -2°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 9 февраля с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

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