Без осадков и до +31°С: прогноз погоды по Киевской области на 3 сентября

В Киеве и Киевской области во вторник, 3 сентября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +31°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 3 сентября по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 15-20°С, днем 26-31°С; в Киеве ночью 18-20°С, днем 28-30°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 3 сентября в Киеве облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Без осадков.

Напомним, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 года наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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