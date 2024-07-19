Без осадков и до +29°С: прогноз погоды по Киевской области на 20 июля

В Киеве и Киевской области в субботу, 20 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 20 июля по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 14-19°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью около 16-18°С, днем 26-28°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 20 июля небо, ясное в Киеве утром, затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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