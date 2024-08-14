Без осадков и до +29°С: прогноз погоды по Киевской области на 15 августа

В Киеве и Киевской области в четверг, 15 августа, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 15 августа по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 10-15°С, днем 24-29°С; у Киева ночью 13-15°С, днем 25-27°С", – говорится в сообщении.

Напомним, согласно информации портала Sinoptik, 15 августа в Киеве ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы вечером снова очиститься. Без осадков.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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