Без осадков и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 27 сентября

В Киеве и Киевской области в среду, 27 сентября, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 27 сентября по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура по области ночью 9-14°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем 24-26°С", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что до 27 сентября включительно Киевщина продолжит находиться под влиянием поля повышенного давления, соответственно, будет погода без осадков. Температурные показатели также существенно не изменятся и в дневные часы составят +24°С...+27°С.

Видео дня

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 27 сентября в Киеве на небе не будет ни одного облака. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023-го вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!