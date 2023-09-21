Без осадков и до +27°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 22 сентября

В Киеве и Киевской области в пятницу, 22 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 22 сентября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 10-15°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 24-26°С. Обратите внимание, 22-24 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", – предупредили синоптики.

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Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 22 сентября в Киеве ясная погода будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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