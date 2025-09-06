Без осадков и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 7 сентября

В Киевской области в воскресенье, 7 сентября, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 7 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 11-16°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем 22-24°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +22°С... +24°С; Мироновка +22°С... +24°С; Фастов +22°С... +24°С; Яготин +22°С... +24°С; Барышевка +22°С... +24°С; Борисполь +22°С... +24°С и Вышгород +22°С... +24°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

