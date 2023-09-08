Без осадков и до +25°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 9 сентября

В Киеве и Киевской области в субботу, 9 сентября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 9 сентября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 6-11°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью около 10°С, днем 20-22°С. Обратите внимание, 9- 10 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", – предупредили синоптики.

В Белой Церкви днем +20°С…+21°С; Мироновка +19°С…+21°С; Фастов +19°С…+21°С; Яготин +18°С…+20°С; Барышевка +19°С…+21°С; Борисполь +19°С…+21°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре уточнили, что в следующие трое суток Киевщина продолжит находиться под влиянием поля повышенного давления, поэтому прогнозируют погоду без осадков. Температурные показатели ночью в пределах +9..+12°, днем +21..+26°.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 9 сентября в Киеве нас ожидает пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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