Без осадков и до +21°С: прогноз погоды по Киевской области на 3 мая

В Киевской области в воскресенье, 3 мая, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Днем воздух максимально прогреется до +21°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 3 мая по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем 16-21°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем 17-19°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +16°С... +18°С; Мироновка +15°С... +17°С; Фастов +17°С... +19°С; Яготин +15°С... +17°С; Барышевка +16°С... +18°С; Борисполь +16°С... +18°С и Вышгород +18°С... +20°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

