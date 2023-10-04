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Без осадков и до +19°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 5 октября

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
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Осадков синоптики не прогнозируют

В Киеве и Киевской области в четверг, 5 октября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +19°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 5 октября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 5-10°С, днем 14-19°С; в Киеве ночью 8-10°С, днем 17-19°С. Обратите внимание 5-7 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности", – рассказали в пресс-службе.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 5 октября, несмотря на ясное утро, днем и вечером в Киеве погода будет пасмурной. Без осадков.

Видео дня
Без осадков и до +19°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 5 октября

Напомним, в Киеве сентябрь 2023 стал 12 среди самых сухих начиная с 1891 года. Кроме того, синоптиками было зафиксировано три температурных рекорда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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