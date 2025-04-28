Без осадков и до +15°С: прогноз погоды по Киевской области на 28 апреля

В Киевской области в воскресенье, 27 апреля, облачно с прояснениями, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на сутки 28 апреля на территории Киевщины. Небольшая облачность, без осадков. Температура по области 10-15°С тепла, в Киеве 13-15°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 28 апреля в этот день в Киеве облаков на небе не было только ночью, а с утра и до самого вечера будет сохраняться пасмурная погода. Без осадков.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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