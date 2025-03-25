Без осадков и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 26 марта

В Киевской области в среду, 26 марта, облачно с прояснениями, осадки синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 26 марта на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 0-5°С тепла, днем 9-14°С; в Киеве ночью 2-4°С тепла, днем 11-13°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 26 марта в Киеве пасмурной погода будет только утром, а день и вечер обещают быть безоблачными. Без осадков.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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