Без осадков и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 12 октября

В Киевской области в воскресенье, 2 октября, облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем по области местами порывы 15-20 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 12 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области ночью 5-10°С, днем 9-14°С; в Киеве ночью 7-9°С, днем 12-14°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +12°С... +14°С; Мироновка +12°С... +14°С; Фастов +11°С... +13°С; Яготин +12°С... +14°С; Барышевка +12°С... +14°С; Борисполь +12°С... +14°С и Вышгород +11°С... +13°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

