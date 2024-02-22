Без осадков и до +12°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 февраля

В Киеве и Киевской области в пятницу, 23 февраля, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 23 февраля по Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 1-6°С тепла, днем 7-12°С; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 8-10°С", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 23 февраля в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночью будет идти дождь. Утром распогодится, но в этот день осадки не ожидаются.

Напомним, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

Как сообщал OBOZ.UA, метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что весной возможны арктические проявления и погодные сюрпризы в виде снега.

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