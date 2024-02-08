Возможны арктические враги: метеоролог дала прогноз на весну в Украине

Весна 2024 года в Украине будет достаточно теплой, кое-где на 1-2 градуса выше климатической нормы. Однако заморозки также не исключены, а вместе с ними и осадки в виде снега.

Таким прогнозом на следующее время года поделилась метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии Gazeta.ua. Она отметила, что, несмотря на теплое начало февраля, о зиме забывать пока не стоит – похолодание ожидается уже во второй половине месяца.

Также комментируя "теплый" прогноз на весну, синоптик указала на то, что он только предварительный и погода может быть нестабильной.

"Арктические враги еще возможны. А при отрицательной температуре возможен и снег. Поэтому с зимой прощаться еще не стоит", – подчеркнула Вера Балабух.

Напомним, 2 февраля сурок Тимко III, живущий на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина в Змиевской общине, спрогнозировал, что весна в Украину придет через 6 недель.

Также Тимко попросили дать прогноз, что должен помочь украинцам добиться победы. Он побежал к табличке с надписями "терпение" и "время".

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Птуха из Укргидрометцентра спрогнозировала на ближайшую неделю нетипичную по температуре воздуха погоду для февраля. В частности, когда на северо-востоке может попасть 10 градусов мороза, на юге и Закарпатье ожидается до 17 градусов тепла.

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