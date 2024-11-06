Без осадков и до +11°С: прогноз погоды по Киевской области на 7 ноября

В Киеве и Киевской области в четверг, 7 ноября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +11°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 7 ноября по Киевской области. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 4°С тепла до 1°С мороза, днем 6-11°С тепла; в Киеве ночью 2-4°С тепла, днем 8-10°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 7 ноября все время в Киеве удержится облачная погода, днем облака ненадолго рассеются, чтобы к вечеру появиться снова. Без осадков.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продолжался почти 200 дней.

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