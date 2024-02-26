Без осадков и до +10°С: прогноз погоды по Киевской области на 27 февраля

В Киеве и Киевской области во вторник, 27 февраля, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +10°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды на 27 февраля по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 1°С тепла до 4°С мороза, днем 5-10°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 7-9°С тепла", – рассказали синоптики.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 27 февраля, начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Киеве будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, в последние дни зимы в Украине сохранится аномальная погода. В большинстве регионов нашей страны будет весеннее тепло до +17°С и переменная облачность.

Как сообщал OBOZ.UA, метеорологиня Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что весной возможны арктические проявления и погодные сюрпризы в виде снега.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!