В Украину ворвется тепло до 17 градусов: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

В последние дни зимы в Украине сохранится аномальная погода. В большинстве регионов нашей страны будет весеннее тепло до +17 градусов и переменная облачность.

Только в некоторых областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 26 февраля, небольшой дождь возможен только в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Черниговской областях. На остальной территории нашей страны будет переменная облачность.

Во всех регионах в этот день будет плюсовая температура. Самые высокие показатели синоптики прогнозируют на западе Украины. Столбики термометров здесь поднимутся до +13…+15 градусов, а на Закарпатье потеплеет до +18.

На юге и в центре Украины в течение дня будет +8…+13 градусов. Немного прохладнее будет в северо-восточной части страны – +5…+7 градусов.

В столице 26 февраля осадков не предвидится. Воздух в Киеве прогреется до 8 градусов тепла.

Во вторник, 27 февраля, по всей территории Украины будет сухо. Температурные показатели не претерпят существенных изменений. Впрочем, ночью в некоторых областях будет мороз.

До 4-5 градусов ниже нуля в ночь на 27 февраля синоптики прогнозируют в Харьковской, Луганской, Донецкой областях. Также небольшие ночные заморозки возможны в центре и на юге нашей страны.

Но днем воздух вновь прогреется до весенних показателей. В западных областях прогнозируется +12…+17 градусов. До 10 градусов тепла ожидается на юге и в центре Украины.

В северных регионах будет немного прохладнее. В Киевской, Черниговской, Сумской областях в течение дня ожидается +7…+9 градусов.

В среду, 28 февраля, в Украине сохранится аномальное для зимы тепло. В большинстве регионов в течение дня столбики термометров покажут выше 10 градусов тепла. Самая высокая температура прогнозируется в западных областях – до +17.

При этом в северо-восточной части страны, как и в предыдущие сутки ночью возможен мороз до 4 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 5-7 градусов тепла.

В Киеве в этот день будет переменная облачность. Воздух в столице прогреется до +7…+9 градусов.

Напомним, в первый месяц весны 2024 года температура воздуха ожидается выше нормы. Однако не обойдется в марте без заморозков и снега.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам синоптиков, в Украине до конца февраля не ожидается сильных морозов, температура будет преимущественно плюсовой и достаточно высокой. А в начале марта погода поменяется: ночи местами станут морозными, 8 марта в некоторых регионах пройдут дожди или снег.

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