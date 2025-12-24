Без осадков и 1-6°С мороза: прогноз погоды по Киевской области на 25 декабря

В Киевской области в четверг, 25 декабря, переменная облачность, осадков днем синоптики не прогнозируют. Температура воздуха в день – 1-6°С мороза.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на сутки 25 декабря по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 7-12°С мороза, днем 1-6°С мороза; в Киеве ночью 8-10°С мороза, днем 2-4°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, ясному утру придет на смену облачная погода, которая сохранится в Киеве до самого вечера. Без осадков.

