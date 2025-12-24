Без осадков и 1-6°С мороза: прогноз погоды по Киевской области на 25 декабря
В Киевской области в четверг, 25 декабря, переменная облачность, осадков днем синоптики не прогнозируют. Температура воздуха в день – 1-6°С мороза.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Что рассказали синоптики
Прогноз погоды на сутки 25 декабря по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 7-12°С мороза, днем 1-6°С мороза; в Киеве ночью 8-10°С мороза, днем 2-4°С мороза", – говорится в сообщении.
Отметим, согласно информации портала Sinoptik, ясному утру придет на смену облачная погода, которая сохранится в Киеве до самого вечера. Без осадков.
Погода в предыдущие периоды
Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.
