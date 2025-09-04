Без многоэтажек и McDonald's: как выглядела Демиевская площадь в Киеве в 1978-м. Уникальная панорама

В наши дни Демиевскую площадь в Киеве трудно представить без путепровода, многочисленных многоэтажек, ресторана McDonald's и фирменного магазина фабрики "Рошен". Но в конце 1970-х годов здесь была другая автомобильная развязка, а рядом даже пролегала трамвайная линия.

Архивный снимок и история были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". В наши дни эта локация сильно изменилась.

Взгляд в прошлое

"Панорама Демиевской площади. Фото: Сергей Пятериков. 1978 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, какой была локация до того, как здесь построили многочисленные многоэтажки, станцию метро, путепровод над Демиевской площадью и рестораны быстрого питания, в частности McDonald's.

Также благодаря работе фотографа можно рассмотреть старое здание автовокзала, которое в наши дни выглядит иначе. Кстати, на снимке даже есть трамвайная линия, которую в дальнейшем демонтируют.

Демиевская площадь – площадь в Голосеевском районе города Киева, местность Демиевка. Возникла в XIX веке, имела официальное название Базарная и народное название – Демиевская базарная или Демиевская.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и для гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-1980-х годах.

Станция метро "Майдан Незалежности" является одной из ключевых для подземки Киева. Нынешнее название она получила 26 августа 1991 года, и благодаря фотоработе Евгения Чернюка сохранился исторический момент, когда заменяли буквы на входе.

Как сообщал OBOZ.UA, Почтовая площадь является одной из древнейших в столице и существовала еще со времен Киевской Руси. Благодаря старым фотографиям мы можем увидеть, какой была эта местность на рубеже XIX – XX веков.

